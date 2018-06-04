Алексей Панин намекнул на участие в историческом проекте

Благодаря новому снимку, на котором актер в прекрасном мундире, пользователи назвали его благородным.

Свежей фотографией в соцсети Instagram Алексей Панин намекнул своим поклонником на участие в историческом проекте. Дело в том, что на снимке артист изображен сидя на траве в военном мундире. При этом во время съемки актер счастливо улыбается, принимая солнечные ванны. Пользователи оценили фотографию и оставили положительные комментарии. Один из подписчиков написал, что данный образ идет Алексею Панину. Также некоторые пользователи оставили много комплиментов.

До этого информировалось, что актер Алексей Панин спровоцировал скандал в интернете, высмеяв геев и лесбиянок. На своей странице артист призвал россиян не позволять таким людям рушить могучую страну.

Анна Котова