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| | Алексей Панин намекнул на участие в историческом проекте

Алексей Панин намекнул на участие в историческом проекте

Сегодня, 14:32

Благодаря новому снимку, на котором актер в прекрасном мундире, пользователи назвали его благородным.

 

Свежей фотографией в соцсети Instagram Алексей Панин намекнул своим поклонником на участие в историческом проекте. Дело в том, что на снимке артист изображен сидя на траве в военном мундире. При этом во время съемки актер счастливо улыбается, принимая солнечные ванны. Пользователи оценили фотографию и оставили положительные комментарии. Один из подписчиков написал, что данный образ идет Алексею Панину. Также некоторые пользователи оставили много комплиментов.

До этого информировалось, что актер Алексей Панин спровоцировал скандал в интернете, высмеяв геев и лесбиянок. На своей странице артист призвал россиян не позволять таким людям рушить могучую страну.


Анна Котова
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РИА ВладТайм
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