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| | Марина Африкантова готовится кардинально сменить имидж

Марина Африкантова готовится кардинально сменить имидж

Сегодня, 14:11

Участница телестройки хочется чего-то нового. Пользователи посоветовали экспериментировать с прическами или наростить длинные волосы.

 

Недавно участница проекта «Дом-2» Мария Африкантова разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала поклонникам новую прическу, таким образом показав, что готовится кардинально сменить имидж. В посте, которым сопроводила снимок, девушка написала, что в последнее время задумывается над сменой имиджа, так как хочется чего-то нового. Однако для начала Марина решила попробовать новую прическу на бок. В завершение африкантова спросила у подписчиков, как они думают, стоит сделать что-то с волосами, или только экспериментировать с прическами.

Многие пользователи сошлись в одном, мари Африкантовой не стоит ничего делать с волосами, лучше экспериментировать с прическами. Также подписчики написали, что стоит попробовать сменить цвет волос. Однако были и такие, которые писали, что можно подстричься как Саша Черно с выбритой одной стороны.


Анна Котова
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