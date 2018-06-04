Певица Монеточка презентовала свой первый клип

Набирающая популярность исполнительница обнародовала свою дебютную работу в своем паблие в соцсети «ВКонтакте». Пользователи и критики благосклонно отнеслись к творчеству молодой певицы.

Клип на композицию под названием «Запорожец» стал первым по счету видеоролик с нового альбома Монеточки «Раскраски для взрослых». Большинство критиков дали положительную оценку работе исполнительницы, посчитав ее яркой и интересной. В свою очередь, «Медуза» не поскупилась на комплименты, назвав увиденное лучшим русским поп-альбомом в текущем году.

Сама Монеточка охарактеризовала дебютный клип сказкой о «машине с грустными глазами и о большой большой любви». Режиссером видеоролика является Дима Масейкин.

Пойда Анна