Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Нонна Гришаева появилась на «Минотавре» в костюме-«пижаме» Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину
| | Страшные никем не любимые люди: Волочкова жестко унизила своих хейтеров

Страшные никем не любимые люди: Волочкова жестко унизила своих хейтеров

Сегодня, 13:53

Балерина Анастасия Волочкова крайне болезненно реагирует на критику. Постоянные шпагаты танцовщицы нравятся далеко не всем, многие высказывают свое возмущение, а это не нравится знаменитости.

 

В Instagram Волочкова жестоко унизила хейтеров. «Страшные никем не любимые люди. Посмотрите на их аватарки. У них нет любви, сексуальности, завистливые и злобные личности. Я всегда остаюсь сама собой. Люблю отдыхать и наслаждаться жизнью. Мне нравится дарить поклонникам творчество, красоту и поизитив. Жизнь злопыхателей скучна, пресна и безрадостна. А мы и фигуру поддерживаем», – заявила Волочкова.

Мнения пользователей по поводу высказывания балерины разделились. Одним танцовщица показалась привлекательной, а ее слова исполненными смысла. Другие назвали Волочкову лучшей в «иллюзии обмана», поскольку нет в знаменитости ни культуры, ни красоты, одна похабщина. Балерина выставила в Instagram фото в купальнике. За 23 минуты подписчики поставили более 1,2 тысячи «лайков» под ним.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Анастасия Волочкова призналась, что провоцирует хейтеров и слухи о себе
Анастасия Волочкова призналась, что провоцирует хейтеров и слухи о себе

Все недавние заявления и жалобы известной балерины можно считать очередной провокацией. Об этом написала сама Анастасия Волочкова на своей странице.

Вспомнила, что балерина: Анастасия Волочкова решила привести в порядок расплывшуюся фигуру
Вспомнила, что балерина: Анастасия Волочкова решила привести в порядок расплывшуюся фигуру

Российская балерина Анастасия Волочкова с приходом нового романа решила привести в порядок и фигуру. Поклонники одобрили решение знаменитости и заявили, что

Анастасия Волочкова устроила фотосессию в бикини на Мальдивах
Анастасия Волочкова устроила фотосессию в бикини на Мальдивах

Анастасия Волочкова вновь порадовала своих подписчиков в Instagram. После того, как скандальная балерина отметила Новый год в условиях русской зимы, она

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости