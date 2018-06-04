Страшные никем не любимые люди: Волочкова жестко унизила своих хейтеров

Балерина Анастасия Волочкова крайне болезненно реагирует на критику. Постоянные шпагаты танцовщицы нравятся далеко не всем, многие высказывают свое возмущение, а это не нравится знаменитости.

В Instagram Волочкова жестоко унизила хейтеров. «Страшные никем не любимые люди. Посмотрите на их аватарки. У них нет любви, сексуальности, завистливые и злобные личности. Я всегда остаюсь сама собой. Люблю отдыхать и наслаждаться жизнью. Мне нравится дарить поклонникам творчество, красоту и поизитив. Жизнь злопыхателей скучна, пресна и безрадостна. А мы и фигуру поддерживаем», – заявила Волочкова.

Мнения пользователей по поводу высказывания балерины разделились. Одним танцовщица показалась привлекательной, а ее слова исполненными смысла. Другие назвали Волочкову лучшей в «иллюзии обмана», поскольку нет в знаменитости ни культуры, ни красоты, одна похабщина. Балерина выставила в Instagram фото в купальнике. За 23 минуты подписчики поставили более 1,2 тысячи «лайков» под ним.

Домбровский Сергей