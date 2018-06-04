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| | Названы причины, почему Бондарчук и Андреева не могут жениться

Названы причины, почему Бондарчук и Андреева не могут жениться

Сегодня, 14:04

Оказалось, что причиной для этого стало то, что режиссер все еще официально женат. Дело в том, что супруги не могут поделить имущество.

 

Журналисты назвали причины, почему Федор Бондарчук и Паулина Андреева, новая пассия режиссера, не могут жениться. Пресса выяснила, что причиной для отложения бракосочетания стало то, что знаменитость все еще женат. Супруги не могут разделить имущество: просторную квартиру, дом, который остался Федору от родителей, где проживает его сын Сергей с семьей. Отметим, что Светлана Бондарчук встречается с внуками на нейтральной территории. После расставания она переехала на квартиру на патриарших прудах. Помимо этого супруге режиссера принадлежит 30% от ресторана супруга.

Один из юристов сообщает, что если им удастся доказать, что некоторое имущество было открыто автономно, а также что супруги не ведут общие дела, тогда можно доказать, что это не является совместно нажитым имуществом.


Анна Котова
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