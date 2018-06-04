Панин спровоцировал скандал в Сети, высмеяв геев и лесбиянок

На своей странице в соцсети актер призвал народ России не позволять людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией разваливать могучую страну. Публикация вызвала шквал критики в адрес артиста.

На днях Алексей Панин спровоцировал настоящий скандал в Сети, высмеяв геев и лесбиянок. Конфликт начался после того, как актер опубликовал на своей странице в Instagram снимок, в котором соединил два кадра: на одном изображен гей-парад с девушками в красочных нарядах, на другом – десантники, употребляющие крепкие напитки среди мусора. Под снимком Панин с иронией сообщил, что народ могучей России не позволит разваливать государство всяким геям и лесбиянкам. Актер добавил: «Мы великий народ!».

В адрес Алексея посыпалась критика. Споры начались и между пользователями. Представители ЛГБТ общества призвали быть просто людьми, а не унижать других. Другие фолловеры отметили, что таким образом актер призвал к толерантности. Одна из подписчиц напомнила Панину о его аморальном поведении и порекомендовала следить за собой, а не обсуждать людей нетрадиционной ориентации.

Мирослава Донцова