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| | Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

Сегодня, 13:28

Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству. Это привело к тому, что импланты «скачут», что отчетливо видно на фото в купальнике.

 

Анастасия Квитко, несмотря на убеждения экспертов, что такие формы у девушки не могут быть от природы, продолжает уверять, что у нее «все свое». Поклонники же заподозрили, что в последнее время у Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью, что подтверждают фотографии девушки в купальнике. Модель активно ведет микроблог в Instagram, где недавно и появились соответствующие фото. Фанаты отметили, что на новых снимках на груди «русской Кардашьян» появились какие-то комки, что может говорить о том, что импланты в ее груди «скачут», как это неоднократно происходило с другими звездами.

Некоторые пользователи убеждены, что неприятный эффект появился оттого, что девушка неумело использует фотошоп.


Виктория Озерова
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