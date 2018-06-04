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| | Бэлла Потемкина появилась на публике без нижнего белья

Бэлла Потемкина появилась на публике без нижнего белья

Сегодня, 13:15

В смелом наряде кутюрье пришла на бранч журнала Hello! и вызвала восхищение и оторопь. Пользователи гадают, действительно ли звездная блондинка была без нижнего белья.

 

Появление Бэллы Потемкиной на бранче журнала Hello! вызвало настоящий фурор. Наряд звездной кутюрье привлек к себе больше внимание, чем фильм «Лето», которому и было посвящено мероприятие. Для выхода звезда выбрала полупрозрачное алое платье с высоким разрезом, который продемонстрировал не только стройные ноги блондинки, но и привел к обсуждению вопроса, действительно ли Бэлла Потемкина появилась на публике без нижнего белья. Образ кутюрье дополнила телесными босоножками на каблуке и солнцезащитными очками.

Особенно наряд Бэллы Потемкиной привлек внимание мужчин, которые отметили, что прекрасная фигура не повод появляться на публике без нижнего белья. Представительницы прекрасного пола уверены, что кутюрье просто надела под платье боди телесного цвета.


Виктория Озерова
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