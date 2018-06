Не криками и рукоприкладством: Дарья Пынзарь растит детей свободными от предрассудков

К сожалению я не часто успеваю почитать и почистить все коменты. Хотя я и люблю Инстаграмм-пространство но «зависать» тут в ущерб детям, работе или просто реальной жизни не а моем характере. Я очень активная и сидеть и чистить коменты или доказывать часами всем свою правоту считаю делом неблагодарным. Поэтому всем кто пишет с пеной у рта о том какие , например невоспитанные мои дети, под видео где ребёнок просто смееться я напишу вам -идите лесом. Я рощу детей свободных от предрассудков, а не дрессирую. Я отношусь к ним с уважением с их рождения. А тех кто постоянно орет и ограничивает своих детей по мелочам считаю варварами. Если они совершают что-то действительно не правильное я до них доношу, но не криками и рукоприкладством! Вообще система когда родители « дрессируют» и унижают своих -же детей мне не понятна и отвратительна. Потом удивляются почему мужья поднимают руку на жену, да потому -что в детстве его лупила мать! А та-же жена терпит и говорит «бьет значит любит» ее же и мать трепала и орала на неё и мужу значит можно! Вот вам и искалеченное понимание ценностей жизни! Все всегда из семьи и нормы поведения тоже! Поэтому давайте уважать чужие ценности и не говорить мне, маме двоих детей, как мне воспитывать своих -же детей.

