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| | Не криками и рукоприкладством: Дарья Пынзарь растит детей свободными от предрассудков

Не криками и рукоприкладством: Дарья Пынзарь растит детей свободными от предрассудков

Сегодня, 13:09

Бывшая участница телестройки написала: «Хотя я и люблю Instagram-пространство, но «зависать» тут в ущерб детям, работе или просто реальной жизни не в моем характере».

 

Некоторое время назад участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь поведала поклонникам, что растит детей свободными от предрассудков. В своем посте девушка также написала, что не собирается сидеть в соцсети, хотя и любит ее, в ущерб детям и всему остальному. Всем пользователям, которые пишут с пеной у рта, что ее дети не воспитанные, девушка написала «идите лесом». Также Дарья написала, что не «дрессирует детей», а что непонятно или если в чем-то они не правы доносит не криками и рукоприкладством, а объясняя все в нормальной форме. Дело в том, что Пынзарь растит отпрысков в уважении с самого рождения.

К сожалению я не часто успеваю почитать и почистить все коменты. Хотя я и люблю Инстаграмм-пространство но «зависать» тут в ущерб детям, работе или просто реальной жизни не а моем характере. Я очень активная и сидеть и чистить коменты или доказывать часами всем свою правоту считаю делом неблагодарным. Поэтому всем кто пишет с пеной у рта о том какие , например невоспитанные мои дети, под видео где ребёнок просто смееться я напишу вам -идите лесом. Я рощу детей свободных от предрассудков, а не дрессирую. Я отношусь к ним с уважением с их рождения. А тех кто постоянно орет и ограничивает своих детей по мелочам считаю варварами. Если они совершают что-то действительно не правильное я до них доношу, но не криками и рукоприкладством! Вообще система когда родители « дрессируют» и унижают своих -же детей мне не понятна и отвратительна. Потом удивляются почему мужья поднимают руку на жену, да потому -что в детстве его лупила мать! А та-же жена терпит и говорит «бьет значит любит» ее же и мать трепала и орала на неё и мужу значит можно! Вот вам и искалеченное понимание ценностей жизни! Все всегда из семьи и нормы поведения тоже! Поэтому давайте уважать чужие ценности и не говорить мне, маме двоих детей, как мне воспитывать своих -же детей.

A post shared by Darya Pinzar (@darya_pinzar86) on

В завершении участница телестройки попросила подписчиков не учить ее, как воспитывать детей. Поклонники поддержали Дарью Пынзарь. Многие согласились, что она лучшая мама для своих детей и является примером для остальных. Некоторые писали, что девушке не стоит обращать внимания на всех «диванных критиков».


Анна Котова
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