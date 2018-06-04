Не криками и рукоприкладством: Дарья Пынзарь растит детей свободными от предрассудков

Бывшая участница телестройки написала: «Хотя я и люблю Instagram-пространство, но «зависать» тут в ущерб детям, работе или просто реальной жизни не в моем характере».

Некоторое время назад участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь поведала поклонникам, что растит детей свободными от предрассудков. В своем посте девушка также написала, что не собирается сидеть в соцсети, хотя и любит ее, в ущерб детям и всему остальному. Всем пользователям, которые пишут с пеной у рта, что ее дети не воспитанные, девушка написала «идите лесом». Также Дарья написала, что не «дрессирует детей», а что непонятно или если в чем-то они не правы доносит не криками и рукоприкладством, а объясняя все в нормальной форме. Дело в том, что Пынзарь растит отпрысков в уважении с самого рождения.

В завершении участница телестройки попросила подписчиков не учить ее, как воспитывать детей. Поклонники поддержали Дарью Пынзарь. Многие согласились, что она лучшая мама для своих детей и является примером для остальных. Некоторые писали, что девушке не стоит обращать внимания на всех «диванных критиков».

Анна Котова