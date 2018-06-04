Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Мнения

Художник Никас Сафронов: Волочкова будет прекрасной женой

Он убеждён, что Волочкова замечательный человек, настоящий пахарь и большой профессионал.

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

От Редактора

Нет потенциального мужа: Экстрасенс поведала тайну Регины Тодоренко

По словам экстрасенса, звезда зависима от алкоголя.

Сюжеты :

Нонна Гришаева появилась на «Минотавре» в костюме-«пижаме» Ученые доказали положительное влияние фруктов и овощей на микрофлору кишечника СБУ: Детектор лжи подтвердил подготовку Савченко к теракту У Виторгана и Собчак начались странные отношения Не хочу делать вам рейтинги бесплатно: «Воскресший» Бабченко просит $50 тысяч за интервью Мать "сосалка", дочь - проститутка: Лена Миро раскритиковала детские конкурсы красоты 31 мая приступил к работе новый мобильный оператор Easy4 Генеральный директор «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, чем заняться в горах летом Подмосковный фермер Олег Сирота поддержал решение Андрея Воробьева об участии в выборах Цифровизация экономики РФ: Перспективы и вызовы Настя Ивлеева удивила поклонников появлением в бассейне на каблуках Российские ученые создали материал с температурой плавления 4400 градусов по Кельвину
| | Ким Кардашьян бесплатно раздаст свою косметику

Ким Кардашьян бесплатно раздаст свою косметику

Сегодня, 13:09

Светская львица объявила своим подписчикам об акции, в которой каждый желающий сможет выиграть линейку помад и карандашей для губ бренда KKW Beauty, созданного Кардашьян.

  

На своей странице в Instagram Ким сообщила, что бесплатно раздает свою косметику. Знаменитость организовала для подписчиц конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Участница реалиты-шоу «Семейство Кардашьян» совершенно бесплатно подарит победительницам набор из восьми нюдовых помад и трех карандашей для губ своего косметического бренда.

Согласно с условиями конкурса, участники акции должны оформить подписку на аккаунт бренда KKW Beauty, оценить пост и указать в комментариях свой любимый оттенок губной помады. Публикация уже собрала почти 50 тыс. лайков. Сегодня Ким объявит победителей.

Бренд KKW Beauty Ким Кардашьян-Уэст основала в июне прошлого года. Первыми продуктами стали средства для контуринга и хайлайтеры. Выручка от продаж в первый день составила почти 14 млн долларов.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Зеленые губы сестры Кардашьян сравнили с содержимым детских подгузников
Зеленые губы сестры Кардашьян сравнили с содержимым детских подгузников

Американская модель Кайли Дженнер, сестра знаменитой телевизионной ведущей Ким Кардашьян, стала настоящим посмешищем из-за губной помады известного бренда.

Ким Кардашьян поздравила брата с днём рождения сексуальным фото
Ким Кардашьян поздравила брата с днём рождения сексуальным фото

Светская львица, основательница бренда KKW Beauty и многодетная мать Ким Кардашьян удивила фанатов последним постом в Instagram. Дело в том, что знаменитость

Ким Кардашьян показала три поколения своей семьи
Ким Кардашьян показала три поколения своей семьи

Светская львица Ким Кардашьян стала одной из самых обожаемых моделей среди подписчиков социальной сети Instagram, которые непрестанно следят за ее жизнью и с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди
В «Зоне 51» сняли на видео пришельца со вторым размером груди

 На кадрах инопланетянина привязали к операционному столу для проведения опытов. Уфологи считают, что пришелец попал на секретную базу С-4 после крушения НЛО.

Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью
Импланты скачут: У Анастасии Квитко появились проблемы с силиконовой грудью

 Несмотря на уверения девушки, что у нее все настоящее, поклонники уверены, что она прибегала к хирургическому вмешательству,. Это привело к тому, что импланты

Лобода похвасталась пышной грудью после родов
Лобода похвасталась пышной грудью после родов

 Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости