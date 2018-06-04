Ким Кардашьян бесплатно раздаст свою косметику

Светская львица объявила своим подписчикам об акции, в которой каждый желающий сможет выиграть линейку помад и карандашей для губ бренда KKW Beauty, созданного Кардашьян.

На своей странице в Instagram Ким сообщила, что бесплатно раздает свою косметику. Знаменитость организовала для подписчиц конкурс, в котором могут принять участие все желающие. Участница реалиты-шоу «Семейство Кардашьян» совершенно бесплатно подарит победительницам набор из восьми нюдовых помад и трех карандашей для губ своего косметического бренда.

Согласно с условиями конкурса, участники акции должны оформить подписку на аккаунт бренда KKW Beauty, оценить пост и указать в комментариях свой любимый оттенок губной помады. Публикация уже собрала почти 50 тыс. лайков. Сегодня Ким объявит победителей.

Бренд KKW Beauty Ким Кардашьян-Уэст основала в июне прошлого года. Первыми продуктами стали средства для контуринга и хайлайтеры. Выручка от продаж в первый день составила почти 14 млн долларов.

Мирослава Донцова