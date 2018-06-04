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| | Лобода похвасталась пышной грудью после родов

Лобода похвасталась пышной грудью после родов

Сегодня, 13:04

Популярная певица в Штатах произвела на свет девочку, имя которой пока держит втайне. Не успела звезда восстановиться после родов, как тут же порадовала фанатов своим снимком.

 

Светлана Лобода выложила на свою страницу в соцсети Instagram фотографию, на которой она запечатлена, смотрящейся в зеркало, при этом он добавила к посту подпись с пожеланием доброго утра. Однако подписчики восприняли этот снимок как попытку продемонстрировать свое тело после родов.

Фолловеры буквально «осыпали» звезду комплиментами, особо отметив ее красивую и пышную грудь, которой беременность пошла только на пользу. При этом фанаты не устают интересоваться именем отца ребенка, которое Лобода все еще хранит в секрете.


Пойда Анна
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РИА ВладТайм
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