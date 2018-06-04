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| | Экс-солистка группы t.A.T.u Елена Катина попала в базу данных «Миротворца»

Экс-солистка группы t.A.T.u Елена Катина попала в базу данных «Миротворца»

Сегодня, 12:48

Произошло это после посещения певицей территории Донбасса. Информацию об этом уже подтвердили российские СМИ.

 

Авторы данного «черного списка» утверждают, что Катина сознательно решила нарушить государственную границу Украины, с целью проникновения на якобы «оккупированную территорию», а также участие в мероприятиях «пропагандистского характера». Именно за это певица попала в базу данных скандального ресурса.

Сайт «Миротворец» известен постоянными публикациями данных журналистов, ополчения ДНР и ЛНР, а также прочих граждан, которых называет «врагами Украины». Большая часть из них это российские деятели культуры.

Ранее также с реакцией на решение о лишении всех наград, отказе в визе и блокировке его активов на Украине выступил Иосиф Кобзон. Он заявил, что страна, которая пошла на соответствующий шаг является «мракобесной».


Николай Офицеров
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