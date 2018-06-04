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| | Дети Кардашьян справили День рождения пончиками и пони

Дети Кардашьян справили День рождения пончиками и пони

Сегодня, 12:22

В Сети появились фотографии с семейного праздника американских знаменитостей. Дочерь Ким Кардашьян Норт Уэст отметила пятилетие, а ее кузина Пенелопа Скотленд Дисик шестилетие.

 

Дети Ким и Кортни Кардашьян справили День рождения пончиками и пони. Во время праздника столы ломились от тортов, сладостей и напитков. На самом деле Норт Уэст родилась 15 июля, а Пенелопа 8 июля. Родители малышек решили отметить праздник заранее. По мнению американских журналистов, знаменитости делают это, дабы привлечь к себе внимание публики. На Дне рождения детей Кардашьян присутствовали пони. Малышки обожают этих животных.

 

На столах наряду с конфетами и тортами находились пончики – любимое лакомство Норт Уэст и Пенелопы. На праздник приехала бабушка Ким Кардашьян из Сан-Диего. Норт Уэст и Пенелопа часто отмечают День рождения вместе, приглашая друзей и знакомых. На празднике собралось практически всё семейство Кардашьян. Ребята веселились и танцевали.


Домбровский Сергей
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