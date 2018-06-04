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| | Волгоградская актриса из «Универа» снова примерит на себя амплуа разлучницы

Волгоградская актриса из «Универа» снова примерит на себя амплуа разлучницы

Сегодня, 12:18

Миниатюрная красавица Анастасия Иванова поделилась радостью с поклонниками на своей странице в соцсети Instagram. К посту актриса прикрепила снимок кадра из фильма, назвав происходящее «Новостью № 1».

 

Актриса, засветившаяся в аналогичной роли в ситкоме «Универ», сообщила о выходе премьеры сериала под названием «Путешествие к центру души», где она сыграла центрального персонажа, раскрыв весь свой потенциал.

Анастасия Иванова не пожелала в деталях описывать сюжет ленты, предлагая фанатам посмотреть его, и решить для себя, как оценить сериал. Однако для того, чтобы подогреть интерес к своей работе, звезда слегка приподняла завесу тайны. Ее героиня это – стервозная и красивая девушка, возжелавшая получить чужого молодого человека, деньги и жизнь.

По словам артистки, этот проект имеет для нее огромное значение, поскольку она вложила в него часть своей души и сердца, истратив практически весь запас сил и энергии.


Пойда Анна
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