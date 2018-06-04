Телевизор вместо родителей: Собчак назвали ужасной матерью

Подписчики знаменитости считают, что лучше бы Ксения купила игрушки сыну.

Некоторое время назад Ксения Собчак опубликовала в Instagram новое фото из Сочи, которое и стало причиной того, что знаменитость назвали ужасной матерью. На фотографии изображен сын знаменитости Платон, лежа на кровати в номере отеля. На малыше надет костюм моряка. Сам снимок Собчак подписала, что утром ее разбудил моряк. Также Ксения поблагодарила работников отеля за прекрасный вид из окна. Многие пользователи написали много положительных комментариев, восхищаясь тем, что материнство меняет человека в хорошую сторону.

Однако не обошлось и без критики. Некоторые подписчики писали, что телевизор вместо родителей - это не правильно. Также писали, что ребенку до трех лет нельзя смотреть мультики, об этом Собчак должны были сказать педиатры. Помимо этого, пользователи писали, что телевизор и телефонная трубка не игрушки для малыша, лучше бы пирамидку Собчак купила сыну.

Анна Котова