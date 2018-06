Телевизор вместо родителей: Собчак назвали ужасной матерью

Сегодня утром меня разбудил моряк,как и положено в Сочи!:))) Спасибо @hyatt_regency_sochi за потрясающий вид,сервис и ... каналы с мультиками!!!:))))

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 4, 2018 at 1:01am PDT