Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это

Российская телеведущая опубликовала на своей странице целую петицию по поводу полных бортпроводниц, которые числятся в штате Аэрофлота. Пост негодования Алены возмутил подписчиков, которые жестко раскритиковали знаменитость.

На днях Алена Водонаева опубликовала на своей странице в Instagram пост, которым унизила толстых стюардесс, чем вызвала волну возмущений многих фолловеров. Алена потребовала от Аэрофлота уволить всех бортпроводниц с лишним весом.

«Зачем красивая фирменная оранжевая форма надевается на большие, неповоротливые тела», - задалась вопросом звезда.

Как только не обзывала пышных дам Алена – борцы сумо, плавающие тела, женщина размера XL и больше. По мнению Водонаевой, стюардесса – это работа для худеньких, легких и быстрых девушек.

За свои слова телеведущая поплатилась виртуально. Реакция фолловеров последовала незамедлительно и оказалась негативной. Подписчики назвали мнение ведущей полным бредом и предложили Аэрофлоту занести Водонаеву в черный список. Кроме того, многие поддержали полных стюардесс, которые умеют качественно справляться со своими обязанностями, несмотря на цифры приборов для взвешивания.

Мирослава Донцова