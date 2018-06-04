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| | Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова

Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова

Сегодня, 11:18

Пользователи Сети обсуждают совместное видео Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой. Король отечественной поп-музыки носит звезду шоу «Дом-2» на руках, смотрит ей в глаза и мило улыбается.

 

Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой надоела Бузова. Об этом можно судить по отметке «Нравится», которую певица поставила под одним из комментариев. Юзер написал, что Бузова ему жутко надоела. Пугачева одобрила эти слова, поставив под ними «лайк». Ранее Примадонна более лояльно относилась к начинающей солистке. Некоторые пользователи на выпад Пугачевой заявили: «Ревность – не лучшее чувство». По мнению фанатов, экс-супруга Киркорова стала плохо относиться к Бузовой после того, как она начала часто общаться с королем отечественной поп-музыки.

Звезда шоу «Дом-2» набирает популярность на новой для себя стезе. Многие ее композиции становятся настоящими хитами. По словам поклонников, Бузова хочет занять место Пугачевой на отечественной эстраде. Примадонна, в силу возраста и плохого здоровья, больше не устраивает концертов, лишь иногда она выходит на сцену с парой старых песен, этим якобы желает воспользоваться более молодая и энергичная соперница.


Домбровский Сергей
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