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| | «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram

«Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram

Сегодня, 11:10

Популярный юморист и телеведущий Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео, в котором продемонстрировал мужчинам, как можно просто «сбрасывать» усы к лету. Видеоролик оценили более 40 тысяч поклонников.

Иван Ургант в личном микроблоге в Instagram на видео показал лайфхак, как можно быстро и экономно сбросить усы к лету. Смешной видеоролик пришел по душе пользователям Сети, которые оценили чувство юмора Ивана.

Сбрасываем усы к лету @urgantcom #superslowmo

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«Так можно не только усы сбросить», «Во, раскатал волнушки!», «Так скорее щеки сбрасывают», «Говорят пухлые щёчки сейчас в моде», «Ванечка клёвый, юморист», «Такой трюк! А усы, как были, так и остались не сброшены», «Есть способ проще, сбрось усы на флешку!», - прокомментировали видеоролик подписчики Урганта.


Светлана Славянская
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