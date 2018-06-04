«Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram

Популярный юморист и телеведущий Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео, в котором продемонстрировал мужчинам, как можно просто «сбрасывать» усы к лету. Видеоролик оценили более 40 тысяч поклонников.

Иван Ургант в личном микроблоге в Instagram на видео показал лайфхак, как можно быстро и экономно сбросить усы к лету. Смешной видеоролик пришел по душе пользователям Сети, которые оценили чувство юмора Ивана.

Сбрасываем усы к лету @urgantcom #superslowmo A post shared by Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on Jun 4, 2018 at 12:32am PDT

«Так можно не только усы сбросить», «Во, раскатал волнушки!», «Так скорее щеки сбрасывают», «Говорят пухлые щёчки сейчас в моде», «Ванечка клёвый, юморист», «Такой трюк! А усы, как были, так и остались не сброшены», «Есть способ проще, сбрось усы на флешку!», - прокомментировали видеоролик подписчики Урганта.

Светлана Славянская