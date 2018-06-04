Никто из товарищей не может связаться с больным актером, чтобы узнать о состоянии его здоровья. Родные артиста уверяют, что общение с друзьями Михаила не интересует.

81-летний Михаил Кокшенов в прошлом году назад попал в больницу после пережитого тяжелого инсульта. Несколько месяцев актера наблюдали врачи. Тогда его тело частично оказалось парализованным. Долгое время медики оценивали состояние Михаила как тяжелое.

В январе российского артиста выписали из клиники. Он прошел длительный курс реабилитации. Но теперь родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей – никто не сможет связаться с ним.

Журналисты связались с дочерью актера Алевтиной, чтобы узнать, как чувствует себя артист. По ее словам, отец все хорошо помнит, разговаривает. На вопрос о том, почему его изолировали от людей, Алевтина ответила, что отец не пользуется телефоном, потому что друзья его не интересуют. У него много других забот, отметила наследница российского артиста. Журналисты удивились, когда дочь Кокшенова сообщила, что не знает, кто на данный момент ухаживает за отцом. Также женщина добавила, что сниматься Михаил Михайлович не собирается.

Мирослава Донцова