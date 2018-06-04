Рэпер Тимати посоветовал Егору Криду «завязывать с бабами»

Рэпер Тимати через микроблог в Instagram обратился к своему коллеге Егору Криду и посоветовал 23-летнему артисту «завязывать с бабами». По мнению Тимати, рэперу стоит больше времени уделять работе, а не женщинам.

Тимати в своем сообщении в Instagram призывает Егора Крида на время обстрагиваться от большого количества женщин, которое было на шоу «Холостяк» и заниматься исключительно своими концертами и писать песни. Напомним, что в последнем эпизоде реалити-шоу Крид свой окончательный выбор остановил на начинающей актрисе Дарье Клюкиной.

Поклонники в Instagram стали критиковать выбор Крида на шоу и утверждать, что музыка и творчество явно лучше его избранницы: «У Егора ни вкуса, ни логики. Как овечка упряма. Уверена он с этой Дашой скоро расстанется», «Если честно, ты сделал неправильный выбор», «Вы с Дашей не подходите друг другу», «Ты упал в моих глазах после неудачного выбора».

Светлана Славянская