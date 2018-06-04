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| | Главный герой «Холостяка» Егор Крид попал под следствие

Главный герой «Холостяка» Егор Крид попал под следствие

Сегодня, 10:40

На знаменитого исполнителя и его концертного директора Артема Кияшко подали в суд. Истец требует выплатить ему 500 тыс. рублей. Теперь известному певцу предстоит судиться.

 

Накануне завершился очередной сезон популярного шоу «Холостяк». Егор Крид наконец-то выбрал свою избранницу. Ее стал Дарья Клюкина. Светлая полоса в жизни музыканта резко изменилась на черную. На днях стало известно о том, что главный герой «Холостяка» Егор Крид попал под следствие. В Симоновский районный суд столицы подали заявление и требуют с певца и его концертного директора Артема Кияшко полмиллиона рублей.

Истец утверждает, что Крид и Кияшко получили гонорар за концерт, который так и не состоялся. Речь идет о выступлении Егора Крида, которое должно было состояться в одном из городов страны. Сообщается, что организатор оплатил перелет артиста и подготовил все для концерта. После выяснилось, что не все пункты требований выполнены, и певец отказался выступать. Другая сторона утверждает, что выступление было сорвано не по вине Крида. Суду предстоит разобраться, кто прав, а кто виноват.


Мирослава Донцова
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