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| | Том Круз на съемках «Миссия невыполнима» делал самостоятельно опасный трюк

Том Круз на съемках «Миссия невыполнима» делал самостоятельно опасный трюк

Сегодня, 10:49

Трюк заключался в прыжке с парашютом с высоты семи километров. Артисту пришлось делать трюк несколько раз, чтобы получилось идеально.

 

Сообщается, что голливудский актер Том Круз самостоятельно делал трюк во время работы над картиной «Миссия невыполнима». Артист несколько раз прыгал с парашютом с высоты семи километров, а на расстоянии 600 метров над землей знаменитость открывал свой парашют. Это было необходимо для того, чтобы добиться идеального дубля.

Отметим, что Том Круз часто отказывается от услуг каскадеров, а трюки выполняет самостоятельно, чтобы вжиться в роль окончательно. Так, в прошлом году актер повредил лодыжку в результате прыжков с крыши на крышу. В результате съемки были отложены на некоторое время.


Анна Котова
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