Московский повар говорит, что исполнитель испортил ему репутацию, опубликованным видео с его участием. После обнародования записи пользователи стали называть молодого человека «конченым пьяницей».

Некоторое время назад Сергей Лазарев опубликовал на своей стране в интернете запись с участием повара одного из московских ресторанов, который похож на артиста. Повар уверяет, что исполнитель испортил ему репутацию. Отметим, что на видео молодой человек был изображен спящим, а рядом стояла бутылка спиртного. именно из-за этого двойник Сергея Лазарева собирается подать на артиста в суд. Дело в том, что молодой человек требовал от исполнителя, чтобы он удалил запись, но в ответ получил только игнорирование.

Отметим, что помимо этого, молодой повар переживает трудности из-за расставания с девушкой, которая бросила его после публикации данного ролика.

Анна Котова