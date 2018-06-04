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| | «В Лапино как дома уже»: Тарасов отвез беременную жену в VIP-роддом

«В Лапино как дома уже»: Тарасов отвез беременную жену в VIP-роддом

Сегодня, 09:48

Уже совсем скоро Дмитрий и Анастасия станут родителями. Сообщается, что супруги уже в полной готовности и ждут с нетерпением появления на свет их первенца.

 

На днях Дмитрий Тарасов отвез беременную жену в VIP-роддом. Об этом стало известно после того, как футболист опубликовал в своем аккаунте снимок, на котором он запечатлен рядом с Настей на больничной койке. Из подписи стало понятно, что рожать Костенко будет в Лапино, как и многие другие звезды. «В Лапино, как дома уже», - подписал кадр экс-супруг Бузовой. Анастасия несколько раз ложилась на сохранение в эту же элитную клинику.

Подписчики сразу же обратили внимание на то, как выглядит российская модель без макияжа. Многие хейтеры воспользовались моментом и раскритиковали внешность жены игрока «Локомотива». Фолловеры отметили, что ненакрашенная Анастасия – обыкновенная мышка с незапоминающимся лицом. Преданные поклонники ответили недоброжелателям, что Костенко выглядит, как и все беременные в роддоме – не делать же им боевую раскраску перед родами.


Мирослава Донцова
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