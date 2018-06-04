«Ужасное тело»: Обнаженный Тарзан шокировал пользователей снимком из бани

В комментариях под фотографией подписчики написали, что у артиста грудь как у девушки.

Также пользователи считают, что Глушко безобразен. Некоторое время назад Сергей Глушко, супруг певицы Наташи Королевой, опубликовал новое фото. Пользователи шокированы данным снимком из бани, на котором Тарзан изображен обнаженным. На фотографии артист демонстрирует свой торс, в одной руке Глушко держит ковш, а на голову надел шапку с рогами, как шлем у викингов. Сам снимок Тарзан подписал: «Баня! Что может быть лучше после праздника. Всем здоровья».

Однако пользователи не оценили снимок. Многие написали, что у Сергея Глушко просто ужасное тело. Один даже написал, чтоб артист не обижался, но у него грудь как у девушки. Однако были и такие поклонники, которые встали на защиту знаменитости, так как считают, что у Тарзана тело настоящего мужчины: спортивное и накачанное.

Анна Котова