Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | «Ужасное тело»: Обнаженный Тарзан шокировал пользователей снимком из бани

«Ужасное тело»: Обнаженный Тарзан шокировал пользователей снимком из бани

Сегодня, 09:17

В комментариях под фотографией подписчики написали, что у артиста грудь как у девушки.

 

Также пользователи считают, что Глушко безобразен. Некоторое время назад Сергей Глушко, супруг певицы Наташи Королевой, опубликовал новое фото. Пользователи шокированы данным снимком из бани, на котором Тарзан изображен обнаженным. На фотографии артист демонстрирует свой торс, в одной руке Глушко держит ковш, а на голову надел шапку с рогами, как шлем у викингов. Сам снимок Тарзан подписал: «Баня! Что может быть лучше после праздника. Всем здоровья».

Однако пользователи не оценили снимок. Многие написали, что у Сергея Глушко просто ужасное тело. Один даже написал, чтоб артист не обижался, но у него грудь как у девушки. Однако были и такие поклонники, которые встали на защиту знаменитости, так как считают, что у Тарзана тело настоящего мужчины: спортивное и накачанное.


Анна Котова
Новости по теме
Тарзан опубликовал голые снимки на фоне океана
Тарзан опубликовал голые снимки на фоне океана

Сергей Глушко, также известный как Тарзан, показал свой торс на фоне моря. Изображения с мужем Наташей Королевой опубликованы в Instagram.

Обнаженное фото мужа Наташи Королевой обсуждают в Сети
Обнаженное фото мужа Наташи Королевой обсуждают в Сети

Муж Натальи Королевой Сергей Глушко опубликовал в Instagram свой обнаженный снимок. Поклонники активно обсудили фото и посоветовали супругам оставить некоторые

Тарзан выложил в сети фотографии своей супруги Наташи Королевой без макияжа
Тарзан выложил в сети фотографии своей супруги Наташи Королевой без макияжа

Известный стриптизер Тарзан выложил в сети фотографии своей супруги Наташи Королевой без макияжа. Снимки Сергей Глушко подписал трогательным сообщением: «Мои

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости