VIP-роды: Нюша выбрала клинику, в которой будет рожать

Близкие знакомые звезды рассказали, как и где появится на свет её ребёнок.

В прошлом году певица Нюша вышла замуж. Ее избранником стал Игорь Сивов. Влюбленные тайно сыграли свадьбу на Мальдивах. Месяц назад начали распространяться слухи о том, что пара ждет первенца. Однако исполнительница никак не комментировала это и тщательно скрывала свой округлившийся животик. В конце мая знаменитость все-таки сообщила о своем интересном положении.

Недавно знакомые артистки признались, что Нюша выбрала клинику, в которой будет рожать. По их словам, это будут VIP-роды. Первенец Нюши и Игоря появится на свет в клинике «Лапино», которая уже давно приглянулась многим знаменитостям. Совсем недавно там родился второй ребенок Светланы Зейналовой.

Певица остановила свой выбор именно на этой клинике, так как там организована хорошая охрана и предусмотрен отдельный тайный вход для VIP-клиентов. Пара уже заплатила 1 млн рублей за услуги медицинского учреждения. В эту стоимость входит и пятиразовое питание, и все осмотры и консультации. Для Нюши и ее младенца приготовили отдельную комфортабельную палату. Некоторые СМИ утверждают, что исполнительница лежала там на сохранении, поэтому и выбрала уже проверенную клинику.

Мирослава Донцова