Жена Игоря Николаева вышла на сцену пьяной

Артистка сыграла в новом спектакле «Звезды на утреннем небе» женщину, страдающую алкоголизмом, и получилось у нее это весьма убедительно.

Юлия Проскурякова, которая у поклонников, ассоциируется со скромной и хрупкой женщиной, решила показать, что грани ее таланта разнообразны и не следует в этом сомневаться. Ее героиню в спектакле зовут Анной и практически во всех сценах актрисе приходилось имитировать пьяное состояние. Интересно и то, что в обычной жизни Юлия не пьет совсем, но на сцене она настолько уверенно перевоплотилась в алкоголичку.

Прошла премьера спектакля в прошлую субботу на сцене театрального центра «Гримерка». Данная роль является дебютом Проскуряковой в театре. Как известно, Юлия в прошлом году смогла поступить на заочное отделение ГИТИСа. Уже позади первый год обучения, но полученные знания девушка уже смело применяет на практике. По мнению довольных зрителей, получается у нее очень здорово.

Игорь Николаев на премьеру спектакля прийти не смог, ведь в это время находился на запланированных еще давно гастролях в Минске.

Любящий супруг, однако решил послать супруге шикарный букет цветов, чтобы поздравить ее со столь значимым событием в ее карьере.

Многие поклонники не успокаиваются и продолжают обвинять Юлию в меркантильности. Якобы Проскурякова не стала бы встречаться с Николаевым, который на 22 года ее старше исключительно из личной корысти. Сама же она рассказывала о том, что всегда хотела быть знаменитой и петь.

Николай Офицеров