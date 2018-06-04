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| | Миссис Смит – 43: Анджелина Джоли отпразднует день рождения в компании шестерых детей

Миссис Смит – 43: Анджелина Джоли отпразднует день рождения в компании шестерых детей

Сегодня, 08:33

Знаменитой голливудской актрисе Анджелина Джоли 4 июня исполняется ровно 43 года. Свой праздничный день красавица-актриса решила провести исключительно в компании своих шестерых детей.

Свой 43-летний день рождения главная красавица Голливуда Анджелина Джоли решила отпраздновать в тесном семейном кругу, без друзей, знакомых или коллег по работе. Знаменитость на сегодняшний день специально взяла выходной, чтобы максимально больше времени провести вместе со своими детьми Маддоксом, Паксом, Захарой, Шайлой, Вивьен и Ноксом.

Близкое окружение Джоли утверждает, что дети подготовили для своей звездной мамы незабываемый сюрприз, чтобы сделать этот день особенным для Анджелины. Также сообщается, что Питт уже отправил букет цветов с поздравлениями в Лондон, где сейчас и пребывает актриса.


Светлана Славянская
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