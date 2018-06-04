«Бесстрашная девчонка»: Волочкова напугала фанатов видео с ныряющей дочкой

Балерина вместе с дочкой отдыхает на Кипре. Звезда, как всегда, делиться множественными снимками с отдыха. Последнее опубликованное видео шокировало пользователей.

Российская балерина вновь отдыхает за границей после тяжелых трудовых будней. На этот раз Волочкова отправилась на Кипр вместе со своей дочерью Ариадной. Анастасия не забывает делать селфи и снимать видеоролики. Как и большинство ее снимков, новое видео также попало под бурю критики. Волочкова напугала фанатов роликом с ныряющей дочкой с пирса. 12-летняя Ариадна эффектно прыгнула в воду, перед тем продемонстрировав некоторые элементы балета. Волочкова не скрыла свои переживания и произнесла: «Боже, какой ужас», а после поинтересовалась у дочери, как она себя чувствует.

I did it!???????????? A post shared by Волочкова Ариадна (@ariadna_volochkova) on Jun 1, 2018 at 10:34am PDT

Поклонники удивились смелости школьницы, но, в тоже время, отметили, что наследница балерины могла травмироваться. «Молодец! Бесстрашная девчонка», - комментировали подписчики. Некоторые фолловеры обвинили Волочкову в том, что она втягивает Ариадну в свое искусство самопиара.

Мирослава Донцова