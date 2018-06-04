Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Ученые навали самую отвратительную вещь на Земле Инженеры изобрели «ракету-самопожиратель» Люксовый Toyota Crown нового поколения отправился в производство Водонаева унизила толстых стюардесс Аэрофлота и поплатилась за это Воронежцы предсказали стоимость бензина к лету 2018 года Порошенко решил показать всему миру «фантастическую и великую Украину» «Учителя года» задержали за интим со школьницами Ревность – не лучшее чувство: Пугачевой надоела Бузова Советник Порошенко спрогнозировал судьбу Донбасса «Сбрасываем усы к лету»: Иван Ургант «взорвал» Сеть новым видео в Instagram Бизнес автосервисов становится прозрачней Родственники парализованного Михаила Кокшенова изолировали артиста от друзей
| | «Бесстрашная девчонка»: Волочкова напугала фанатов видео с ныряющей дочкой

«Бесстрашная девчонка»: Волочкова напугала фанатов видео с ныряющей дочкой

Сегодня, 08:22

Балерина вместе с дочкой отдыхает на Кипре. Звезда, как всегда, делиться множественными снимками с отдыха. Последнее опубликованное видео шокировало пользователей.

 

Российская балерина вновь отдыхает за границей после тяжелых трудовых будней. На этот раз Волочкова отправилась на Кипр вместе со своей дочерью Ариадной. Анастасия не забывает делать селфи и снимать видеоролики. Как и большинство ее снимков, новое видео также попало под бурю критики. Волочкова напугала фанатов роликом с ныряющей дочкой с пирса. 12-летняя Ариадна эффектно прыгнула в воду, перед тем продемонстрировав некоторые элементы балета. Волочкова не скрыла свои переживания и произнесла: «Боже, какой ужас», а после поинтересовалась у дочери, как она себя чувствует.

I did it!????????????

A post shared by Волочкова Ариадна (@ariadna_volochkova) on

Поклонники удивились смелости школьницы, но, в тоже время, отметили, что наследница балерины могла травмироваться. «Молодец! Бесстрашная девчонка», - комментировали подписчики. Некоторые фолловеры обвинили Волочкову в том, что она втягивает Ариадну в свое искусство самопиара.


Мирослава Донцова
Новости по теме
Анастасия Волочкова оказалась трусливее своей 12-летней дочери
Анастасия Волочкова оказалась трусливее своей 12-летней дочери

42-летняя балерина Анастасия Волочкова удивила своих фанатов. С виду вся смелая она впервые проявила свой страх.

Волочкова: Моя дочь пишет песни
Волочкова: Моя дочь пишет песни

Анастасия Волочкова не перестает хвастаться достижениями своей дочери. Недавно известная балерина рассказала, что ее Ариадна пишет песни. Также Волочкова спела

Волочкова отдыхает в Таиланде с 8-летней дочерью
Волочкова отдыхает в Таиланде с 8-летней дочерью

Анастасия Волочкова на новогодних каникулах отдыхает в Таиланде со своей 8-летней дочерью Ариадной.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости