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| | Бузова анонсировала таинственный проект с Филиппом Киркоровым

Бузова анонсировала таинственный проект с Филиппом Киркоровым

Вчера, 23:03

Скандально известная певица и ведущая наконец дала знать, к чему же приурочены ее страстные фото с Киркоровым. Оказалось, это их совместный проект.

 

Не так давно в просторах Интернета появились фото, на которых Ольга Бузова в шикарном вечернем платье синего цвета находиться в страстной позе с Филиппом Киркоровым. Многие подумали, что это еще один клип к его последней песне «Цвет настроения синий». Однако он все не выходит, поэтому поклонники устали ждать. В это время они успели сделать многое, даже «пошипперить» Киркорова и Бузову, строя теории о том, что они встречаются в реальной жизни, стали искать этому подтверждение. Некоторые даже не поленились, и настрочили фанфиков о пэйрингу Ольга Бузова/Филипп Киркоров.

 

Так же были предположения о том, что Филипп Киркоров и Ольга Бузова снимают рекламу для гива, где будет розыгрыш автомобиля Audi A6, потому что она попала в кадр нескольких фото.

Ожидание оказалось слишком долгим, но вскоре Ольга Бузова рассказала в «сториз», что их с Филиппом Киркоровым объеденяет совместный проект, который они вскоре смогут увидеть.


Алиса Гилберт
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