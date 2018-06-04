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| | Похудевшая Ольга Бузова продемонстрировала шикарный пресс

Похудевшая Ольга Бузова продемонстрировала шикарный пресс

Сегодня, 05:30

Ольга Бузова ранее опубликовала в Instagram снимки с отдыха на Сейшельских островах. Она предстала перед поклонниками в купальнике и получила порцию критики. Фанатам не понравился внешний вид артистки, они назвали ее чересчур полной.

 

Ольга Бузова прислушалась к мнению пользователей, села на диету и решила реабилитироваться в глазах поклонников. Похудевшая звезда шоу «Дом-2» продемонстрировала шикарный пресс в новом фото. Снимок сделан в бане загородного клуба «Лачи». Бузова в очередной раз предстала перед фанатами в купальнике, но сейчас многие подписчики похвалили начинающую певицу. Юзеры заметили на животе звезды кубики пресса и пришли в восторг от ее физической формы.

Некоторые предположили, что Бузова стала активно заниматься спортом, поэтому и выглядит лучше, чем прежде. Хейтеры убеждены, артистка просто втягивает живот, а не испытывает себя на прочность в тренажерных залах. Бузова часто вступает в перепалку с критиками и советует им вообще не посещать ее страницы в социальных сетях.


Домбровский Сергей
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