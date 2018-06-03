Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова Игра Battlefield V разочарует всех жителей России Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей Бузова анонсировала таинственный проект с Филиппом Киркоровым Астроном нашел загадочный объект, который ярче Солнца в 570 миллиардов раз В июне жители Земли станут свидетелями многих «космических шоу» Раджа Наингголан рассказал, что ждет футболиста после каминг-аута «Высокие технологии» Почты России поразили жителей Воронежа В Ростовской области поезд врезался в автомобиль Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией Владельцы iPhone X столкнулись с очередным недостатком гаджета ДНР: Украинские танки атаковали жилой сектор Донецка
| | Финалистка «Холостяк-6» Короткова ответила завистникам, почему не выкладывает «реальные» фото

Финалистка «Холостяк-6» Короткова ответила завистникам, почему не выкладывает «реальные» фото

Вчера, 22:09

Виктория решилась на интервью, в котором объяснила, почему пользователи не найдут в ее аккаунтах фотографий без макияжа. Про ее соперницу уже много говорили, да и Дарье Клюкиной уже не привыкать к вниманию публики – за плечами пятый сезон проекта, а вике приходится осваиваться перед камерами.

 

Зрители обращают пристальное внимание на внешность каждой претендентки на сердце Егора Крида. К Виктории хейтеры имеют несколько претензий, и одна из них касается рта девушки. Завистники упражняются в остроумии по поводу того, что он всегда открыт. Многие злословят на счет того, что Коротковой часто приходилось заниматься оральным сексом и теперь она забыла, как закрывать рот. Также их удивляет, почему финалистка «Холостяка-6» никогда не выкладдывает «реальные», без make-up. Как выяснилось, в день съемок Вика проснулась с жуткой сыпью на лице, и ей пришлось усердно маскировать временные дефекты кожи и даже надеть очки в пол-лица и носить не снимая, а злопызхатели тут же раздули скандал. Тем не менее, Вика склонна посмеяться над собой и своими промахами, среди которых неправильное названое ею имя дизайнера проекта. Однако Короткова уверяет, что ей пишут очень мало злобных комментариев.

Тем не менее, когда ей предлаагают выложить в Сеть фото без макияжа, она отказывается. «Еще бы голышом попросили сфоткаться», - недоумевает девушка и подчеркивает, что мнение незнакомых людей ее интересует мало, даже если они и поклонники проекта или ее самой. В защиту девушки высказался и сам герой шоу – Егор Крид. Он похвалил ее макияж и добавил, что в сауне девушка находилась с ним без косметики, и стыдиться ей нечего.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Звезда «Холостяка» Виктория Коротокова в детстве комплексовала и походила на мальчика
Звезда «Холостяка» Виктория Коротокова в детстве комплексовала и походила на мальчика

 Красавица Виктория Короткова сразу привлекла внимание участника шоу «Холостяк» Егора Крида. Певцу понравилась привлекательная внешность девушки и он

Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида
Участница шоу «Холостяк» обидела Егора Крида

Одна из участниц проекта обидела холостяка Егора Крида, назвав его козлом.

Галина Ржаксенская назвала участниц нового «Холостяка» распущенными
Галина Ржаксенская назвала участниц нового «Холостяка» распущенными

Финалистка шоу «Холостяк 3» Галина Ржаксенская назвала участниц нового сезона распущенными. Также девушка заявила, что претенденткам с Алексее Воробьевым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости