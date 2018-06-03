Финалистка «Холостяк-6» Короткова ответила завистникам, почему не выкладывает «реальные» фото

Виктория решилась на интервью, в котором объяснила, почему пользователи не найдут в ее аккаунтах фотографий без макияжа. Про ее соперницу уже много говорили, да и Дарье Клюкиной уже не привыкать к вниманию публики – за плечами пятый сезон проекта, а вике приходится осваиваться перед камерами.

Зрители обращают пристальное внимание на внешность каждой претендентки на сердце Егора Крида. К Виктории хейтеры имеют несколько претензий, и одна из них касается рта девушки. Завистники упражняются в остроумии по поводу того, что он всегда открыт. Многие злословят на счет того, что Коротковой часто приходилось заниматься оральным сексом и теперь она забыла, как закрывать рот. Также их удивляет, почему финалистка «Холостяка-6» никогда не выкладдывает «реальные», без make-up. Как выяснилось, в день съемок Вика проснулась с жуткой сыпью на лице, и ей пришлось усердно маскировать временные дефекты кожи и даже надеть очки в пол-лица и носить не снимая, а злопызхатели тут же раздули скандал. Тем не менее, Вика склонна посмеяться над собой и своими промахами, среди которых неправильное названое ею имя дизайнера проекта. Однако Короткова уверяет, что ей пишут очень мало злобных комментариев.

Тем не менее, когда ей предлаагают выложить в Сеть фото без макияжа, она отказывается. «Еще бы голышом попросили сфоткаться», - недоумевает девушка и подчеркивает, что мнение незнакомых людей ее интересует мало, даже если они и поклонники проекта или ее самой. В защиту девушки высказался и сам герой шоу – Егор Крид. Он похвалил ее макияж и добавил, что в сауне девушка находилась с ним без косметики, и стыдиться ей нечего.

Дарья Светозарова