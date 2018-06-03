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| | Неизвестные дерзко избили известного блогера Николая Соболева

Неизвестные дерзко избили известного блогера Николая Соболева

Вчера, 21:56

Молодой человек уведомил, что на него было совершено дерзкое нападение в около студии. В настоящее время видеоблогер находится в медицинском учреждении.

 

«В данный момент я нахожусь в больнице с ЗЧМТ, сотрясение мозга легкой степени тяжести», - написал Николай Соболев. Известный блогер Соболев был дерзко избит неизвестными. Этот факт пока подтверждают слова Николая Соболева и владельца YouTube-канала ChebuRussiaTV, Николая Французова. Известно также, что в Сети появился ролик, на кадрах которого видно, как группа мужчин жестоко избивает молодого парня, пытающегося защитится.

Врачи диагностировали у потерпевшего сотрясение мозга легкой степени. Сам Соболев признался, что состояние его является стабильным и его через какое-то время отпустят домой.

Николай Соболев является одним из самых известных и просматриваемых youtube-блогером. На канал SOBOLEV подписаны более 4 миллионов пользователей. Кроме того, звезда YouTube – один из создателей Ready Steady Go и Rakamakafo.


Татьяна Преображенская
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