Балерина Волочкова обещает «разобраться» со своим бывшим водителем

Секс-скандал, в центре которого оказалась балетная дива, набирает обороты. В прошлом месяце уже пришлось перенести судебное заседание из-за неявки шофера Александра Скиртача, а недавно шофер и вовсе обвинил свою бывшую работодательницу домогательствах.

Анастасия же молчать тоже не стала и даже решилась на щекотливое интервью. В ходе беседы звезда российского и мирового балета призналась, что в своем доме вольна поступать так, как ей вздумается и даже решилась на предельную откровенностью Танцовщица не стала скрывать, что ей нравится секс, и она предпочитает заниматься им регулярно, но у нее предостаточно поклонников. Поэтому ей нет резона устраивать шоу перед прислугой – ее кавалеры более влиятельные и состоятельные, причем делают ей очень дорогие подарки. Также Анастасия пообещала «разобраться» со своим бывшим водителем руками воздыхателей. У них, в свою очередь, есть все необходимые связи.

Напомним, что Анастасия обвинила ростовчанина в воровстве, а он, чтобы отвлечь Фемиду от рассмотрения деда о краже, обвинил бывшую хозяйку в харассменте. По мнению балетной дивы, он сознательно обливает ее грязью, чтобы не выглядеть виновным в глазах общественности и судей.

Чтобы изобличить экс-водителя, Волочкова опубликовала свою с ним переписку. В ней и в самом деле со стороны Насти не было никаких поползновений. Наоборот – бывший наемный работник писал ей признания в любви и слал назойливые комплименты. По словам Волочковой. Это лишний раз доказывает ее безупречное поведение.

Дарья Светозарова