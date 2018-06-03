Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Мнения

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

 Знаменитость и её бойфренда подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

От Редактора

Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией

Генерал-лейтенант Кристофер Харпер пояснил, что ВВС НАТО будет сложно помочь Литве, Латвии и

Сюжеты :

Экс-депутата облдумы Воронежа арестовали по делу о хищении средств футболиста Кержакова Игра Battlefield V разочарует всех жителей России Смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в России подешевел на 13 тыс рублей Бузова анонсировала таинственный проект с Филиппом Киркоровым Астроном нашел загадочный объект, который ярче Солнца в 570 миллиардов раз В июне жители Земли станут свидетелями многих «космических шоу» Раджа Наингголан рассказал, что ждет футболиста после каминг-аута «Высокие технологии» Почты России поразили жителей Воронежа В Ростовской области поезд врезался в автомобиль Британский генерал: Прибалтика беззащитна перед Россией Владельцы iPhone X столкнулись с очередным недостатком гаджета ДНР: Украинские танки атаковали жилой сектор Донецка
| | Балерина Волочкова обещает «разобраться» со своим бывшим водителем

Балерина Волочкова обещает «разобраться» со своим бывшим водителем

Вчера, 21:39

Секс-скандал, в центре которого оказалась балетная дива, набирает обороты. В прошлом месяце уже пришлось перенести судебное заседание из-за неявки шофера Александра Скиртача, а недавно шофер и вовсе обвинил свою бывшую работодательницу домогательствах.

 

Анастасия же молчать тоже не стала и даже решилась на щекотливое интервью. В ходе беседы звезда российского и мирового балета призналась, что в своем доме вольна поступать так, как ей вздумается и даже решилась на предельную откровенностью Танцовщица не стала скрывать, что ей нравится секс, и она предпочитает заниматься им регулярно, но у нее предостаточно поклонников. Поэтому ей нет резона устраивать шоу перед прислугой – ее кавалеры более влиятельные и состоятельные, причем делают ей очень дорогие подарки. Также Анастасия пообещала «разобраться» со своим бывшим водителем руками воздыхателей. У них, в свою очередь, есть все необходимые связи.

Напомним, что Анастасия обвинила ростовчанина в воровстве, а он, чтобы отвлечь Фемиду от рассмотрения деда о краже, обвинил бывшую хозяйку в харассменте. По мнению балетной дивы, он сознательно обливает ее грязью, чтобы не выглядеть виновным в глазах общественности и судей.

Чтобы изобличить экс-водителя, Волочкова опубликовала свою с ним переписку. В ней и в самом деле со стороны Насти не было никаких поползновений. Наоборот – бывший наемный работник писал ей признания в любви и слал назойливые комплименты. По словам Волочковой. Это лишний раз доказывает ее безупречное поведение.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос
Трансформация года: Анастасия Волочкова решилась на наращивание волос

Балерина Анастасия Волочкова сдалась перед подписчиками и решилась на радикальные перемены в себе. Но фанаты говорят, что всё это время имели в виду другое.

Анастасия Волочкова встретится с водителем-аферистом в «Пусть говорят»
Анастасия Волочкова встретится с водителем-аферистом в «Пусть говорят»

Анастасия Волочкова в своем личном микроблоге сообщила поклонникам, что сегодня в программе «Пусть говорят» всей стране покажут её долгожданную встречу с

Анастасия Волочкова открывает танцевальную студию
Анастасия Волочкова открывает танцевальную студию

Знаменитая прима отечественного балета Анастасия Волочкова открывает собственную танцевальную студию в подмосковном городе Новахово.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости