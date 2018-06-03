Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой

Общественность впечатлила новая публикация известной блондинки из Ростова. Подписчики страницы знаменитости оценили фото по достоинству.

Виктория Лопырева ошеломила своих поклонников совместным фото с мамой. 34-летняя блондинка очень редко публикует общие кадры с родной мамой, именно поэтому поклонники так бурно реагируют на подобные публикации.

Восхищенная публика осыпала страницу Лопыревой множеством изумленных комментариев. Маму российской телеведущей и модели сравнивали с Евой Лонгорией и Моникой Белуччи.

Вот что писали потрясенные пользователи: «Шикарная мама», «Как два цвета Шанель — черный и белый», «Роскошная мама! Красивая дочь», «Красивые, просто нет слов!!!», «Кто не знает, сразу и не догадается, что это мама с дочкой. Браво мамочке!!!! И дочке!!!! - вся в мамочку!!!!!», «Ровесницы».

Татьяна Преображенская