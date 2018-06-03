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| | Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук

Сегодня, 20:57

Знаменитость и её бойфренд подвергают бешеной критике. И не просто так. Новый возлюбленный ведет себя как мальчик и совсем не походит на уверенного в себе мужчину.

 

В Сети критикуют  нового возлюбленного Светланы Бондарчук.  Дело в том, что фотограф Сергей Табунов младше Светланы на 12 лет. По мнению сканадльного блоггера Лены Миро, вместе они напоминают не влюбленную пару, а властную маму и подавленного сына.

Поклонники и критики не могут понять, как угораздило Светлану связаться с таким неуверенным и закомплексованным парнем, который кажется по сравнению с решительным Федором Бондарчуком «слюнявым мальчиком глупой наружности».

Общественность осудила снимки «сладкой парочки» с «Кинотавра». Светлана выглядит как сильная и властная женщина, а Серёжа возле нее кажется прыщавым подростком.

Именитая женщина познакомилась с молодым фотографом через год после развода с Федором Бондарчуком на одном из светских мероприятий. Тогда друг Светланы Михаил Друян сообщил, что очень рад за Свету и Серёжу и заявил, что они прекрасная пара. Однако Сергей подробностями личной жизни делиться не предпочитает и лишь смущенно говорит: «Да что тут рассказывать? Это жизнь».


Татьяна Преображенская
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