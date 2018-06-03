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| | Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен

Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен

Сегодня, 20:42

Звезды шоу-бизнеса большое внимание уделяют одежде. Нередко артисты копируют наряды у знаменитостей из других стран. В этом плане настоящей рекордсменкой можно назвать украинскую певицу Тину Кароль. Исполнительница обожает всемирно известные бренды.

 

Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у супермодели Жизель Бундхен. Речь идет о серебристом наряде от Julien MacDonald. Подобное одеяние обнаружили в гардеробе Жизель Бундхен. Тине Кароль присвоили звание Народной артистки Украины в 2017 году. Вокалистка не только поет, но и выпускает собственную губную помаду, является ведущей программы «Голос».

Звезд шоу-бизнеса неоднократно обвиняли в том, что они копируют образ друг друга. Их призывали проявлять больше изобретательности при выборе стиля одежды. Не все артисты могут похвастаться развитой фантазией, зато носить наряды известных во всем мире брендов желают большинство певцов. Тину Кароль похвалили за хороший вкус, когда увидели в платье, как у Жизель Бундхен.


Домбровский Сергей
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