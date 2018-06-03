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| | Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова

Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова

Сегодня, 20:24

Юная Марианна Газманова взрывает Интернет своей же красотой. Ее мать признается, что дочь считает себя красивой, однако подписчики не устают петь о неземной красоте Газмановой младшей.

 

Марианне Газмановой 14 лет, но в таком возрасте она уже обрела имя и армию поклонников. Она обучается с уклоном в актерское мастерство, играет на гитаре, обучается вокалу и танцам – девочка очень талантлива.

Ее фото откровенного характера выложила ее мама в своем Instagram, где поведала о том, как ценит свою дочь и что она не любит свою внешность из-за подросткового возраста. Мать считает свою дочь самой красивой девочкой и ее подписчики полностью разделяют ее мнение. Некоторые задаются вопросом: «Если она так красива и сексуальна в 14, что будет в 18?».

 

Нашлись и те, кто попытался пристыдить Марину Газманову за то, что она публикует настолько сексуальные снимки своей дочери в своем же блоге. Однако это не отравляет радости родителей тому, что у них такие красивые дети.

 

Помимо Марианы, Марина и Олег воспитали сына, Филиппа. Пользователи Сети отмечают, что он очень красив. Сейчас он учиться в Великобритании и работает моделью.


Алиса Гилберт
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