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| | Ева Лонгория рассказала о своем самочувствии перед родами

Ева Лонгория рассказала о своем самочувствии перед родами

Сегодня, 20:03

Американская актриса Ева Лонгория, известная по исполнению роли Габриэль Солис в фильме «Отчаянные домохозяйки», поделилась с поклонниками в Instagram своими мыслями о предстоящем материнстве.

 

Ева Лонгория рассказала о своем самочувствии перед родами. Актриса в последнее время испытывает дискомфорт. Ей трудно ходить, дышать, настроение от этого ухудшается. Несмотря на недомогание, Ева Лонгория регулярно занимается йогой, аэробикой, много ходит и делает массаж. Звезда советует поклонникам уважать своих матерей, поскольку вынашивание и воспитание детей является огромной ответственностью. Необходимо приложить массу сил, чтобы из ребенка получился достойный человек.

Ева Лонгория опубликовала в Сети свою фотографию. На снимке она запечатлена в профиль. Пользователи огромный живот актрисы. Поклонники желают звезде родить здорового ребенка. В 2017 году Ева Лонгория и предприниматель Хосе Антонио Бастон узаконили свои отношения. В декабре они сообщили журналистам, что ждут рождения сына.


Домбровский Сергей
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