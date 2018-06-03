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| | Избитая Самбурская появилась в Instagram

Избитая Самбурская появилась в Instagram

Сегодня, 20:07

Месяц тому назад знаменитость продемонстрировала публике жуткую фотографию. На ней актриса лежит на больничной койке вся в гематомах и ссадинах.

 

Избитая Самбурская подписала снимок так: «Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу». Фанаты переживали за здоровье ведущей «Ревизорро», но она не появлялась в соцсети целый месяц.

Сейчас Настасья появилась в Instagram и объяснила свое отсутствие и ужасную фотографию, опубликованную ранее. Самбурская написала, что её никто не избивал – это просто социальный эксперимент. Звезда хотела отказаться от социальной сети. По мнению Настасьи, в ее жизни никаких изменений не произошло с отказом от Instagram.

 Поклонники успокоились и написали, что безумно скучали по интересным и веселым постам звезды «Универа».


Татьяна Преображенская
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