Избитая Самбурская появилась в Instagram

Месяц тому назад знаменитость продемонстрировала публике жуткую фотографию. На ней актриса лежит на больничной койке вся в гематомах и ссадинах.

Избитая Самбурская подписала снимок так: «Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу». Фанаты переживали за здоровье ведущей «Ревизорро», но она не появлялась в соцсети целый месяц.

Сейчас Настасья появилась в Instagram и объяснила свое отсутствие и ужасную фотографию, опубликованную ранее. Самбурская написала, что её никто не избивал – это просто социальный эксперимент. Звезда хотела отказаться от социальной сети. По мнению Настасьи, в ее жизни никаких изменений не произошло с отказом от Instagram.

Поклонники успокоились и написали, что безумно скучали по интересным и веселым постам звезды «Универа».

Татьяна Преображенская