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| | "Кожа и кости": Ингеборга Депкунайте испугала общество худобой

"Кожа и кости": Ингеборга Депкунайте испугала общество худобой

Сегодня, 19:27

Поклонники актрисы напуганы увиденной внешностью актрисы. 

 
В ходе сочинской церемонии открытия «Кинотавра» в 2018 году многие звезды попытались удивить своими нарядами. Самое большое внимание привлекла на себя Ингеборге Дапкунайте, которая вышла на красную дорожку в платье с открытыми плечами. Знаменитости удалось не только удивить общественность, но и напугать всех истощенным внешним видом. 
Депкунайте выбрала скромное, но в то же время довольно таки изящное платье в черном цвете. В наряде дизайнеры предпочли сделать плечи открытими. Первое, что бросается в глаза при виде знаменитости очень сильная худоба. Стоит отметить, что Дапкунайте постоянно отличалась стройной фигурой, которой позавидовали бы даже 20-летние девушки. Однако на сей раз худобу посчитали крайне чрезмерной. 
Поклонники в свою очередь обеспокоены здоровьем актрисы. Многие начали приписывать знаменитости различные серьезные патологии. Если подумать, то вряд ли бы Ингеборга Депкунайте вышла на красную дорожку и радостно позировала перед камерами, если бы имела какое-нибудь серьезное заболевание. 
Модельеры считают, что актриса просто-напросто подобрала неудачное платье. Наряд, который выбрала Депкунайте больше подходит для более полных женщин.


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