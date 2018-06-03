"Кожа и кости": Ингеборга Депкунайте испугала общество худобой

Поклонники актрисы напуганы увиденной внешностью актрисы.



В ходе сочинской церемонии открытия «Кинотавра» в 2018 году многие звезды попытались удивить своими нарядами. Самое большое внимание привлекла на себя Ингеборге Дапкунайте, которая вышла на красную дорожку в платье с открытыми плечами. Знаменитости удалось не только удивить общественность, но и напугать всех истощенным внешним видом.

Депкунайте выбрала скромное, но в то же время довольно таки изящное платье в черном цвете. В наряде дизайнеры предпочли сделать плечи открытими. Первое, что бросается в глаза при виде знаменитости очень сильная худоба. Стоит отметить, что Дапкунайте постоянно отличалась стройной фигурой, которой позавидовали бы даже 20-летние девушки. Однако на сей раз худобу посчитали крайне чрезмерной.

Поклонники в свою очередь обеспокоены здоровьем актрисы. Многие начали приписывать знаменитости различные серьезные патологии. Если подумать, то вряд ли бы Ингеборга Депкунайте вышла на красную дорожку и радостно позировала перед камерами, если бы имела какое-нибудь серьезное заболевание.

Модельеры считают, что актриса просто-напросто подобрала неудачное платье. Наряд, который выбрала Депкунайте больше подходит для более полных женщин.