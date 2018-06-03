"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | «Вся страна смеется»: Хейтеры высмеяли нелепый внешний вид Яны Рудковской

«Вся страна смеется»: Хейтеры высмеяли нелепый внешний вид Яны Рудковской

Сегодня, 19:04

Хейтеры высмеяли продюсера и супругу Евгения Плющенко Яну Рудковскую, которая на модном показе Chanel появилась в платье с рюшами. Интернет-пользователи посчитали данный наряд нелепым, как для 43-летней женщины.

Яна Рудковская, как обладательница прекрасной фигуры, может позволить себе носить мини-платья и выгладить в них превосходно. Однако на показе Chanel хейтеры раскритиковали не только наряд знаменитости с рюшами, но и внешний вид в целом.

«Когда брови в порядок приведете? Вся страна смеется над унылый Пьеро», «Волочкова по сравнению с Рудковской богиня», «Уже не знает, как привлечь к себе внимания! Выпендривается на публике», «Образ ужасный!», «Платье с рюшами полный ужас! Яна. Не нужно так явно молодиться!», - заявили возмущенные пользователи Сети.


Светлана Славянская
Новости по теме
Сына Яны Рудковской высмеяли пользователи Сети за нелепый наряд
Сына Яны Рудковской высмеяли пользователи Сети за нелепый наряд

Внешний вид среднего сына знаменитого продюсера Яны Рудковской стал поводом для насмешек. Пользователи Сети жестко высмеяли наряд 15-летнего Николая. По мнению

В Сети высмеяли нелепый комбинезон Евгения Плющенко
В Сети высмеяли нелепый комбинезон Евгения Плющенко

Пользователи социальной сети Instagram высмеяли нелепый наряд известного спортсмена по фигурному катанию Евгения Плющенко. Многие сочли смешным и даже детским

Рудковская ходит по Парижу в «деревенском» сарафане
Рудковская ходит по Парижу в «деревенском» сарафане

Продюсер Яна Рудковская удивила и несколько разочаровала своих поклонников внешним видом. Жена фигуриста Евгения Плющенко по словам поклонников, появилась на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости