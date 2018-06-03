«Вся страна смеется»: Хейтеры высмеяли нелепый внешний вид Яны Рудковской

Хейтеры высмеяли продюсера и супругу Евгения Плющенко Яну Рудковскую, которая на модном показе Chanel появилась в платье с рюшами. Интернет-пользователи посчитали данный наряд нелепым, как для 43-летней женщины.

Яна Рудковская, как обладательница прекрасной фигуры, может позволить себе носить мини-платья и выгладить в них превосходно. Однако на показе Chanel хейтеры раскритиковали не только наряд знаменитости с рюшами, но и внешний вид в целом.

«Когда брови в порядок приведете? Вся страна смеется над унылый Пьеро», «Волочкова по сравнению с Рудковской богиня», «Уже не знает, как привлечь к себе внимания! Выпендривается на публике», «Образ ужасный!», «Платье с рюшами полный ужас! Яна. Не нужно так явно молодиться!», - заявили возмущенные пользователи Сети.

Светлана Славянская