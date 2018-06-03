Отдыхать – не работать: Анна Бузова очаровала фанатов новым фото в купальнике

Сестра популярной телеведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой тоже радует подписчиков интересными публикациями. Недавно Анна Бузова выложила в Instagram снимок, который приятно удивил юзеров. Пользователи активно ставят «лайки» под ним.

Анна Бузова очаровала фанатов новым фото в купальнике. Снимок бизнесвумен подписала словами: «Отдыхать – не работать». Поклонники пришли в восторг от красивой фигуры Анны Бузовой. «Красотка, стройняшка, всегда и везде восхищаюсь тобой. Выглядишь просто великолепно. Достойна короля или хотя бы принца. Действительно, такие женщины должны отдыхать, наслаждаться жизнью и ни о чем не думать», – заявляют пользователи.

Ранее Анна Бузова писала, что ее день начинается с йоги. Она с самого утра заряжается энергией и позитивом, а затем ей удается выполнять колоссальный работы. После йоги у бизнесвумен появляется желание свернуть горы. В жизни предпринимательницы случаются и неприятности. Она сообщает об этом поклонникам в Instagram. На этой неделе у Анны Бузовой было не пятничное настроение, но ей удалось справиться с кризисом.

Домбровский Сергей