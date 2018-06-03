"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Виктория Лопырева ошеломила фанатов совместным фото с мамой Житель Волгограда наткнулся в магазине на рулет из будущего В Ростове водитель «КамАЗа» вылетел из кабины во время столкновения Пользователи посмеялись над поющим гимн Украины Порошенко Ростовские велосипедисты прокатились по Крымскому мосту Властная мама и подавленный сын: В Сети критикуют нового возлюбленного Светланы Бондарчук Личные вещи Чикатило, форма и оружие: в Ростове сформировали музей 300-летия русской полиции На Украине школьник надругался над семиклассницей и убил ее Тина Кароль принарядилась в роскошное платье, как у Жизель Бундхен Беременность и роды подвергают изменениям голос женщины Эксперты заметили положительные тенденции в вопросе повышения пенсий в России Пользователи Сети восхищены, какой красивой выросла дочка Олега Газманова
| | Отдыхать – не работать: Анна Бузова очаровала фанатов новым фото в купальнике

Отдыхать – не работать: Анна Бузова очаровала фанатов новым фото в купальнике

Сегодня, 19:15

Сестра популярной телеведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой тоже радует подписчиков интересными публикациями. Недавно Анна Бузова выложила в Instagram снимок, который приятно удивил юзеров. Пользователи активно ставят «лайки» под ним.

 

Анна Бузова очаровала фанатов новым фото в купальнике. Снимок бизнесвумен подписала словами: «Отдыхать – не работать». Поклонники пришли в восторг от красивой фигуры Анны Бузовой. «Красотка, стройняшка, всегда и везде восхищаюсь тобой. Выглядишь просто великолепно. Достойна короля или хотя бы принца. Действительно, такие женщины должны отдыхать, наслаждаться жизнью и ни о чем не думать», – заявляют пользователи.

 

Ранее Анна Бузова писала, что ее день начинается с йоги. Она с самого утра заряжается энергией и позитивом, а затем ей удается выполнять колоссальный работы. После йоги у бизнесвумен появляется желание свернуть горы. В жизни предпринимательницы случаются и неприятности. Она сообщает об этом поклонникам в Instagram. На этой неделе у Анны Бузовой было не пятничное настроение, но ей удалось справиться с кризисом.


Домбровский Сергей
Новости по теме
Ольга и Анна Бузовы в коротких платьях свели с ума фанатов
Ольга и Анна Бузовы в коротких платьях свели с ума фанатов

Сестра звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Анна опубликовала в Instagram новое видео. В ролике она вместе с ведущей демонстрируют платья из весенней коллекции.

Сестра Ольги Бузовой напугала фанатов истощавшим телом
Сестра Ольги Бузовой напугала фанатов истощавшим телом

Сестра звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена во время отдыха в Таиланде.

Сестра Ольги Бузовой впечатлила фанатов полуголой грудью в Instagram
Сестра Ольги Бузовой впечатлила фанатов полуголой грудью в Instagram

Анна Бузова обрела популярность благодаря своей знаменитой сестре Ольге Бузовой. Девушка занимается дизайном одежды и бижутерии, а сейчас отдыхает в Таиланде.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы
«Ровесницы»: Виктория Лопырева шокировала снимком своей мамы

Подписчики восхитились внешностью мамы знаменитой блондинки из Ростова. По их мнению, женщина выглядит потрясающе и молодо. «Как сестры», - отметили фанаты.

«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу
«Выглядит нездоровым»: Фото Джонни Деппа из России вызвали тревогу

Поклонники обеспокоились здоровьем актера. На снимках, сделанных в Санкт-Петербурге, музыкант выглядит болезненно худощавым, отметили встревоженные

Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения
Экс-солистка «Ранеток» рассказала о методах феноменального похудения

Елена Третьякова убеждена, что не обязательно придерживаться диет и утомлять себя физическими нагрузками. По мнению певицы, необходимо научиться правильно

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости