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| | Скончалась последняя жена Александра Башлачева

Скончалась последняя жена Александра Башлачева

Сегодня, 18:38

Последняя жена известного рок-музыканта, Анастасия Рахлина, скончалась. Ранее она выложила запись о том, что у нее, как и у ее матери, рак. Предположительно, он и стал причиной ее смерти.

 

Анастасия Рахлина, уроженка Тулы, была гражданской женой известного в СССР Александра Башлачева. В 1988 году он ушел из жизни. Предположительно, такое его решение было обусловлено творческим кризисом. Он был, поэтом, композитором, певцом и, как утверждают коллеги и друзья, тонкой натурой. В тот момент Анастасия носила под сердцем его ребенка. Башлачев погиб в феврале 1988 года, а его сын родился в августе того же года, мать назвала его Егором.

 

После смерти мужа она была журналисткой для православного издания. Когда на последних парах жизни Анастасия попала в реанимацию, поняла, что умирает, поэтому приняла монашеский постриг и получила новое имя, Иулиания. Ее соверущие сообщают, что до последнего вздоха она сильно интересовалась духовным, пытаясь постигнуть тайны Христа.


Алиса Гилберт
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