Фанаты раскритиковали Эмили Ратаковски за накачанные утиные губы

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски была высмеяна своими же поклонниками за неестественные утиные губы. Пользователи Сети посчитали, что силиконовые губы только испортили модельную внешность Эмили.

26-летняя модель Эмили Ратаковски поддалась веянию моды и увеличила себе губы. На новом фото в Instagram девушка продемонстрировала накачанные пухлые губы. Однако поклонники Ратаковски посчитали, что знаменитость не стоило портить свою внешность и делать лицо похожим на кукольное.

Напомним, что недавно знаменитая модель уже кардинально изменила свой имидж и предстала с короткими волосами. Однако на тот раз Ратаковски лишь примеряла парик, который подчеркнул лицо модели.

Светлана Славянская