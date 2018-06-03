В юности Лепс мечтал скончаться из-за наркотиков

В рамках интервью программе «Центральное телевидение» исполнитель раскрыл один из своих «страшных» секретов. По прошествию многих лет детские мечты кажутся популярному артисту глупостью, однако тогда они имели для него огромное значение.

В возрасте 14–15 лет Григорий Лепс был ярым фанатом рокера Джими Хендрикса, благодаря творчеству которого он начал увлекаться музыкой. Наряду с музыкой он с восторгом относился к стилю жизни зарубежного исполнителя, который придерживался классической схемы «секс, наркотики, рок-н-рол».

Когда Джими Хендрикс на пике славы в 27 лет ушел из жизни из-за наркотиков молодой Григорий захотел повторить путь своего кумира. Лепс лелеял мечту обрести популярность и собирать стадионы, а затем скончаться в результате передозировки наркотиков.

Сейчас артисту удалось воплотить в жизнь практически все задуманное за исключением «наркотической мечты», чему он искренне рад. Несмотря на ужас ситуации, именно творчество знаменитых рокеров сделало из него того, кем он стал, поэтому он вспоминает детские надежды с улыбкой.

Пойда Анна