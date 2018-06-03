Анфиса Чехова: «Сын родился с дефектом»

Телезвезда в интервью призналась журналистам в том, что роды были очень тяжелыми, а Соломон появился на свет с дефектом. 31 мая наследник звезды отпраздновал свое 6-летие.

Анфиса Чехова рассказала, что роды сопровождались серьезными трудностями, и докторам пришлось сделать кесарево сечение. Когда младенца достали из материнской утробы, то оказалось, что у мальчика есть дефект.

Доктор вышел и сообщил отцу ребёнка – Гураму Баблиашвили, о том, что у мальчика было деформировано ухо. Ухо новорожденного имело форму бутона. Гурам не отнесся к этому серьезно, а засмеялся и сказал, что это никакой не дефект, а ерунда. Муж Чеховой заявил, что с помощью пластики от этого можно будет легко избавиться. Однако никакой пластической хирургии не понадобилось: через несколько дней дефект исчез сам.

Чехова поведала, что Соломон до трех лет очень часто болел простудой и постоянно получал различные травмы: мог в одном и том же месте разбить лоб. Именитая женщина призналась, что мальчик однажды даже съел фломастер.

Сейчас мальчик подрос и болеет намного меньше. Анфиса Чехова категорически относится к прививкам и не делает их своему сыну. Она считает, что организм должен справляться с трудностями.

Татьяна Преображенская