Ани Лорак восхитила Сеть новым фото дочери Софии

Еще не успели фанаты израсходовать запас комплиментов на предыдущий снимок наследницы украинской поп-дивы, как Ани Лорак порадовала их новой фотографией своей стильной дочурки. На новом фото девочка предстала в стиле гранж, но все выглядела, как настоящая принцесса.

«Вся в маму, настоящая принцесса, а волосы какие дивные, а глаза – просто чудо», - не уставали восхищаться фолловеры певицы. «Сколько добра и радости она вам дарит, дорогая Каролина», - писали ей поклонники в комментариях, а другие советовали исполнительнице поскорее подарить малышке братика. Некоторые попросили сообщить, когда ждать новую фотосессию с малышкой.

Неожиданно активизировались и украинские фанаты Ани, до недавних пор хранившие «патриотическое» молчание. Восхищаться Ани Лорак и ее семейством на Украине сейчас не принято, но непосредственность и трогательная красота Софии растопили сердца даже самых истинных патриотов. К примеру, жители Буковины, где и родилась некогда Каролина, попросили Ани привезти дочурку на малую родину мамы. «Там и горы, и море», - хлебосольно зазывали певицу и ее наследницу украинские пользователи, называли ее дочь маминым цветочком.

По тому, что всего за несколько минут снимок лайкнули более 23, 5 тысячи юзеров соцсети и более двухсот его прокомментировали, можно заключить, что Ани Лорак действительно восхитила Сеть новым фото дочери Софии. Саму певицу они поблагодарили за «такую милоту» и пожелали творческих успехов.

Дарья Светозарова