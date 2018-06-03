«Светится от счастья»: Фанаты поздравили Ани Лорак со второй беременностью

Фанаты Ани Лорак в Instagram стали массово поздравлять украинскую певицу со второй беременностью. Дело в том, что в свободном платье Лорак внимательные поклонники рассмотрели округлившийся животик.

Ани Лорак у себя в Instagram-аккаунте разместила фото с дочкой Софией, а сама предстала в длинном платье свободного кроя. Поклонники сразу же заподозрили, что артистка находится в положении и носит малыша, а потому и изменила своим привычным облегающим нарядам. Стоит отметить, что сама Ани Лорак или её представители не подтвердили подобных слухов в Сети.

«Надо еще парочку таких родить. Очень красивая девочка», «Будет рожать вместе с Лерой Кудрявцевой», «Все звезды в положении, Нюша, Кудрявцева, теперь Лорак. Поздравляю вас. Каролина!», «Прямо светится от счастья, мои поздравления», «Явно Каролина ожидает пузожителя, счастья Вам», - в комментариях фанаты стали поздравлять Ани Лорак со второй беременностью.

Светлана Славянская