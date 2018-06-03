"Полностью потеряла вкус": Ким Кардашьян раскритиковали за абсолютно прозрачное платье

Американская телеведущая Ким Кардашьян часто привлекает внимание поклонников к собственной персоне своими неординарными выходками. Сначала она заинтересовала зрителей нестандартной фигурой, а затем придумала массу способов, как на этом заработать.

Фанаты раскритиковали выход Ким Кардашьян на публику в абсолютно прозрачном платье. Модель опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram. Когда пользователи взглянули на фото, то сначала подумали, что актриса голая. Присмотревшись внимательнее, юзеры заметили абсолютно прозрачное платье, похожее на пищевую пленку. По мнению фанатов, на этот раз супруга рэпера Канье Уэста переусердствовала в погоне за вниманием поклонников.

«Господи, это просто отвратительно. Ким Кардашьян полностью потеряла вкус. Это не мода, а дешевый плащ вьетнамки. Кому-то пора отдохнуть от ежедневного труда. Просто очередной уровень абсурда», – критикуют модель пользователи.

Некоторые даже предположили, что Ким Кардашьян просто подшучивает над юзерами, а на самом деле не позволяет себе выходить на улице в таком наряде. За 18 часов публикация знаменитости набрала более 1,7 млн отметок «Нравится».

Домбровский Сергей